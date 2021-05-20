2021/05/20 | 14:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت بيانات مجمعة تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 164.9 مليوناً حتى صباح اليوم الخميس، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات الموزعة حول العالم، إلى 1.5 مليار.

وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 164.914 مليون، وأن عدد الوفيات وصل إلى 3.418 ملايين.

وكشفت البيانات المجمعة لوكالة بلومبرغ للأنباء، توزيع نحو 1.546 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحدث حصيلة عن احصاءات كورونا حول العالم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحدث حصيلة عن احصاءات كورونا حول العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).