عدم التحاق المحترفين ادی الی تدني نتائج غاز الشمال

2021/05/20 | 14:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاض فريق نادي غاز الشمال المشارك في مباريات دوري الدرجة الاولی التاهيلي الی دوري الممتاز العراقي بكرة القدم ، اربع جولات لحد الان مع كل من فرق اندية الشرقاط والكوفة و نوروز والجيش والتي خسر في جمیعها .

وفي هذا السياق صرح وريا جلال محمد رئيس نادي غاز الشمال ل PUKmedia ان الدوري لم ينتهي بعد هناك 9 مباريات باقية والنتائج السلبية لفريق النادي جاءت نتيجة عدم وصول اللاعبين المحترفين الاربعة الذين تم التعاقد معهم بسبب تاخير منحهم سمة الدخول الى الاراضي العراقية من قبل دائرة الاقامات العامة ، واللاعبين هم كلا من مازن سردار عصام ( سوري الجنسية ) و عبدول عزيز كافي ( مالي الجنسية ) و محمد حسین جعفر ( لبناني الجنسية ) و عمار علي ( سوري الجنسية) ٕ

یذكر ان نادي غاز الشمال من الاندية الرياضية المؤوسساتية التي وفرت جميع الامكانيات المتاحة لفرق النادي منها فريقه الكروي .

PUKmedia رزكار شواني/ كركوك

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