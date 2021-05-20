العثور على 127 عبوة ناسفة في كركوك

2021/05/20 | 14:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت القوات الامنية يوم الخميس، على 127 عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الارهابي في محافظة كركوك.

واوضح مصدر امني لـPUKmedia: ان "القوات الامنية وبكافة صنوفها، نفذت اليوم، عملية تفتيش وتطهير عدة مناطق ضمن قاطع مسؤوليتها عند أطراف مدينة كركوك غربا، أسفرت عن العثور على اكثر من 127 عبوة ناسفة من مخلفات داعش الارهابي".

وأضاف: انه تمت معالجة المخلفات موقعياً من قبل المفارز المختصة بالمتفجرات.

PUKmedia/ عمر اواره

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