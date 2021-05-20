دراسة تكشف ارتباط عامل خطر لداء السكري ارتباطا مباشرا بالنوم

2021/05/20 | 14:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعرف مرضى السكري أهمية اتباع نظام

غذائي صحي وممارسة الرياضة في التحكم في

مستويات السكر في الدم، لكن الكثيرين لا

يدركون كيف يمكن أن تؤثر قلة النوم في

ذلك أيضا.

وهناك علاقة مباشرة بين مقدار النوم

الذي

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