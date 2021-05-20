مسرور بارزاني وبلاسخارت يبحثان القضايا العالقة بين أربيل وبغداد

2021/05/20 | 14:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور

بارزاني، اليوم الخميس، الممثلة الخاصة

للأمين العام للأمم المتحدة في العراق

جينين هينيس بلاسخارت.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس حكومة

إقليم كردستان في بيان تابعته وك

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