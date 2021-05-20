2021/05/20 | 14:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خسر منتخب العراق لكرة القدم داخل الصالات أمام نظيره منتخب تايلاند بنتيجة 7-2، في إطار مباريات الملحق الآسيوي المؤهل الى نهائيات كأس العالم.وقال المنسق الاعلامي لمنتخب العراق لكرة الصالات عدي صبار، ان “منتخبنا تعرض لهزيمة قاسية أمام نظيره التايلاندي بسبعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم ظهر اليوم الخميس على قاعة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب الصالات يخسر أمام تايلاند بنتيجة 7-2) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب الصالات يخسر أمام تايلاند بنتيجة 7-2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).