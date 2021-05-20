استذكار جرائم الانفال بحق مناطق خالخالان

2021/05/20 | 15:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكرت جماهير منطقة خالخالان يوم الخميس، مرور 33 عاما على جرائم الانفال سيئة الصيت التي نفذها النظام البعثي البائد بحق قرى واهالي المنطقة.

الاستذكار تم بحضور نائب ممثل عن السيدة هيرو ابراهيم أحمد، وازاد حمة أمين رئيس مجلس محافظة السليمانية ورمك رمضان قائممقام جمجمال وعدد من المسؤولين الحكوميين وجمع غفير من ذوي ضحايا الانفال.

من جانبه قال كاروان احمد جلموردي المشرف على المراسيم لـ PUKmedia: انهم استذكروا اليوم الذكرى الـ 33 على جرائم الانفال سيئة الصيت التي نفذها النظام الفاشي بحق قرى ومواطني منطقة خالخالان، لافتا الى ان الجرائم تلك ارتكبت بحق 623 من الاطفال والنساء والمسنين.

PUKmedia خاص

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