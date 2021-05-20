بالفيديو.. منتخب الصالات يتلقى خسارة ثقيلة من تايلند بنتيجة (2-7)

2021/05/20 | 15:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تلقى منتخب العراق الوطني لكرة الصالات، خسارة ثقلية أمام نظيره التايلندي بنتيجة (2-7).

واقيمت المباراة في صالة نادي خورفكان في مدينة خورفكان الإماراتية ضمن ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة الصالات 2021 في ليتوانيا

ويخوض منتخب العراق اللقاء الثاني يوم الثلاثاء المقبل من أجل حسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

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