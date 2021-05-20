الخفاجي يدعو الحكومة عبر ان ار تي لانقاذ ذي قار المنكوبة

2021/05/20 | 15:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طالب محافظ ذي قار، احمد الخفاجي، منح المحافظة حقوقها و امتيازاتها بعد اقرارها "منكوبة" من قبل البرلمان.

وقال الخفاجي في تصريح لـNRT عربية، اليوم (20 آيار 2021) ان "البرلمان اعتبر ذي قار محافظة منكوبة لكن هذا الاقرار لم يترتب عليه اي حقوق او امتيازات، وعلى حد قول كبار المسؤولين في البرلمان والحكومة ان القرار معنوي فقط"، مطالبا بان تمنح المحافظة حقوقها وفق القرار الاخير".

وذكر المحافظ في مناشدة له: "حقوقنا المسلوبة في ذي قار المنكوبة

السادة اعضاء البرلمان من ممثلي شعب ذي قار

السادة اعضاء الحكومه المركزيه من أبناء ذي قار

السادة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووجهاء ذي قار

السادة العاملين في القنوات الإعلامية وناشطي ذي قار

أدعوكم لإطلاق حمله كبرى لأستحصال حقوق محافظتنا التي اقرها البرلمان بأعتبارها محافظة منكوبة والتي لم نجني منها شيئا ..

حقوقنا مسؤولية الجميع..



وأنا أول المطالبين بهذه الحقوق معكم".

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