ماذا يحدث لجسمنا إذا تناولنا الزبادي صباح كل يوم ؟

2021/05/20 | 15:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت ظاهرة ازدياد عدد المعمرين في

بلغاريا اهتمام إيليا ميتشنيكوف الحائز

جائزة نوبل في مجال الفسيولوجيا والطب

في بداية القرن العشرين، وحاول ربطها

بتناول الزبادي.

وكان العالم البلغاري ستامين غريغوروف،

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