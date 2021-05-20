أوباما يصف ترامب بـ

2021/05/20 | 15:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك

أوباما خلفه دونالد ترامب، واصفا إياه

بـ"المجنون، الخنزير العنصري والمتحيز

جنسيا"، وفقا للكاتب إدوارد إسحاق

دوفير.

وفي كتابه الجديد بعنوان "المعركة من

أجل الروح: داخ

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