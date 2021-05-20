توقيع مذكرة تعاون بين مفوضية الانتخابات وأمانة بغداد

2021/05/20 | 15:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وقعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، مذكرة تعاون مع دائرة امانة العاصمة بغداد.وذكرت المفوضية في بيان، ان “رئيس مجلس المفوضين القاضي، جليل عدنان خلف، وقع مع أمين بغداد المهندس، علاء كاظم معن، مذكرة تعاون بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وأمانة بغداد، إذ اتفق كلاهما خلال مراسيم حفل التوقيع على تهيئة سبل تنفيذ […]

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