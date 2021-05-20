منتخبنا الوطني لكرة الصالات يخسر أمام تايلند

2021/05/20 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

خسرَ منتخبنا الوطني لكرة الصالات، أمام نظيره منتخب تايلند بنتيجة (7 / 2)، في إطار مباريات الملحق الآسيوي المؤهل الى نهائيات كأس العالم.

واقيم اللقاء الذي أقيم على قاعة نادي خورفكان في مدينة الشارقة الإماراتية، حيث سيخوضُ منتخبنا اللقاء الثاني يوم الثلاثاء المقبل أمام المنتخب نفسه من أجل حسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم.

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