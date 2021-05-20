محاكمة ضابط ألماني

2021/05/20 | 15:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محاكمة ألماني "انتحل صفة لاجئ سوري" لتنفيذ مخطط

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