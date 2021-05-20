رئيس الجمهورية: الانتخابات المقبلة مفصلية وتأسيسية وسنعمل على ضمان نزاهتها

2021/05/20 | 15:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الخميس، أن الانتخابات المقبلة مفصلية وتأسيسية وتأتي بعد إجماع وطني واسع على أن الأخطاء لا ينبغي أن تستمر ويجب تجاوزها.وذكر بيان رئاسي، تلقاه […]

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