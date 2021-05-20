اتهام 7 أشخاص بقتل مارادونا

2021/05/20 | 15:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبلغت مصادر قضائية، أن المدعين الذين يحققون في وفاة أسطورة كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا، اتهموا 7 أشخاص بارتكاب جريمة قتل ماردونا، وسيتم استدعواهم للتحقيق معهم.

المدعي العام لمدينة سان إيسيدرو في بوينس آيرس، أصدر قرار بمنع المتهمين من مغادرة الأرجنتين، إلى حين الانتهاء من التحقيقات.

المتهمون سيبدأون في الإدلاء ببيان استقصائي اعتباراً من 31 مايو (آيار)، كما أن جميعهم حضروا وفاة ماردونا في 25 نوفمبر (تشرين الثاني).

المتهمون من قسم التمريض، ريكاردو عمر ألميرون، وداهيانا جيزيلا مدريد، ومنسق التمريض ماريانو بيروني، والطبيب الذي نسق العلاج المنزلي نانسي فورليني، دكتور طب النفس كارلوس آنخيل دياز، الطبيبة النفسية أغوستينا كوزاكوف، وجراح الأعصاب ليوبولدو لوك، الذي عُين طبيب لعائلة مارادونا.

المدعون يحققون مع هؤلاء الاختصاصيين بدعوى ارتكاب جريمة قتل غير مشروعة.

لكنهم قرروا أخيراً توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جريمة قتل مزعومة، وهي جريمة متوقعة العقوبات فيها تتراوح ما بين 8 إلى 25 عاماً في السجن.

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