مظلوم عبدي يحذر من خلايا تسعى لضرب الاستقرار في المنطقة

2021/05/20 | 15:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، اليوم الخميس، المواطنين في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية إلى الحذر من استغلال بعض الخلايا التي وصفها بـ "الشاذة" لضرب الثقة والاستقرار في المنطقة.

وقال عبدي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "ندعو أهلنا للالتفاف حول مؤسسات الإدارة الذاتية ودعمها وتمكينها من القيام بواجباتها".

وأضاف عبدي، "كما نطلب منهم الحيطة و الحذر من استغلال بعض الخلايا الشاذة التي تهدف لضرب الثقة والاستقرار في المنطقة".

وفي تغريدة ثانية قال عبدي، ان "التفاعل البناء الذي شهدناه بين الإدارة الذاتية والأهالي خلال الأيام الماضية، تأكيد بأننا على الطريق الصحيح نحو بناء مستقبل أفضل".

وأوضح، "نتفهم سعي الإدارة نحو تحويل الدعم إلى خدمات إسعافية مثل الكهرباء والماء والتعليم والصحة...



لكن عليها تحقيق الشفافية التامة في إصدار القرارات ومناقشتها".

وشهدت مناطق الإدارة الذاتية خلال اليوم الماضيين مظاهرات شعبية أضرب في الأسواق احتجاجاً على رفع الإدارة الذاتية لأسعار المحروقات بنسبة تجاوزت 30%.

وتراجعت الإدارة الذاتية يوم أمس عن قرار رفع أسعار المحروقات إثر توسع الاحتجاجات التي شهدت مظاهر عنف وسقوط ضحايا في مدينة الحسكة وريفها الجنوبي.

PUKmedia متابعة

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