2021/05/20 | 15:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 5 دقیقة

403 مشاهدة

قررت مديرية الصحة في محافظة البصرة عدم السماح للموظفين بالدوام ما لم يتلقوا جرعة واحدة على الاقل من لقاحات كورونا.

واظهرت وثيقة حصلت عليها NRT عربية، اليوم (20 آيار 2021) توجيه مديرية صحة البصرة الى الدوائر الصحية كافة بعدم السماح للموظفين بالدوام ما لم يتم عرض كارت تلقيحي يثبت لقاحهم حتى ولو جرعة واحدة، او مسحة PCR لاخر 5 ايام وخلافه يعتبر غياب لهذا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة عراقية تفرض على موظفيها التلقيح ضد كورونا شرطا لدوامهم) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة عراقية تفرض على موظفيها التلقيح ضد كورونا شرطا لدوامهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).