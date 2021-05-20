تحذير.. نقص فيتامين “ب 3” يؤدي إلى هذا مرض

2021/05/20 | 15:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يساعد فيتامين “ب 3″، الذي يسمى بالنياسين من الفيتامينات التي يصنعها جسم الإنسان ويستخدمها لتحويل الطعام إلى طاقة، في الحفاظ على صحة أجهزة الجسم مثل الجهاز العصبي والجهاز الهضمي والجلد والشعر.يمكن أن يسبب نقص هذا الفيتامين بمرض يعرف باسم “البلاغرا”، والذي يمكن أن يؤدي إلى الكعب الجاف المتشقق.ومن أبرز أعراض “البلاغرا” […]

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