المثنى تحقق الاكتفاء الذاتي من السمك

2021/05/20 | 15:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت مديرية زراعة المثنى، الخميس، أن المحافظة وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الأسماك فضلا عن سد حاجة المحافظات الجنوبية، فيما اشارت إلى إطلاق ملايين الاصبعيات بشكل سنوي في المنخفضات المائية.

وقال مدير الزارعة في المحافظة، عامر جبار، إن "المحافظة وصلت حاليا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الأسماك بعد تنفيذ عدد من المشاريع في ذلك القطاع"، وفقاً لـ"المربد".

واضاف أن "إحدى مشاريع الاستزراع السمكية نفذ على مساحة الف دونم في مناطق الدارجي، فضلا عن تربية الاسماك بواسطة الأحواض العائمة والبحيرات الصغيرة".

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