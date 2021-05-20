لو كُنْت إسرائيلياً

2021/05/20 | 15:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من دون أن يسقط المرء في فخ اللغة الشعبوية التي غالباً ما ترافق الحروب، يمكن له أن يقول إن ثمة ولادة جديدة للقضية الفلسطينية تنتظر ان لا نبددها على نحو ما فعلنا في الانتفاضة الأولى.ولادة فرضت حقائق كانت في طريقها إلى أن تتبخر.وكي لا نبالغ في جلد النفس، يجب أن نسجل أننا لم نكن لوحدنا المسؤولين عن تبخرها، وهذا بحث آخر ينبغي الذهاب إليه.

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