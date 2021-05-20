2021/05/20 | 15:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني يدلي الناخبون السوريون في الخارج، اليوم الخميس، بأصواتهم في السفارات والبعثات والقنصليات السورية المنتشرة حول العالم، في انتخابات رئاسة الجمهورية في بلادهم.وتستقبل السفارات والقنصليات المواطنين السوريين، المسجلين مسبقا في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينها العراق..



أبرز الدول التي يصوت بها سوريو الخارج بالإنتخابات الرئاسية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينها العراق.. أبرز الدول التي يصوت بها سوريو الخارج بالإنتخابات الرئاسية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينها العراق.. أبرز الدول التي يصوت بها سوريو الخارج بالإنتخابات الرئاسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).