2021/05/20 | 15:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني ، اليوم الخميس، بنشوب خلاف عائلي بين رجل وزوجته تطور الى استخدام السلاح الخفيف "مسدس" ما ادى الى اصابة الزوجة ومقتل الوزج في منطقة الراشدية شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، : ان "خلافا عائليا بين رجل وزوجته تطور الى استخدام السلاح الخفيف"مسدس"، حيث قام الرجل بضرب زوجته بمنطقة الفخذ واصابها ، وتمكنت من اخذ المسدس منه وضربه بمنطقة الظهر ووضعت المسدس بيده فارق الحياة على الفور".

وأضاف "وصلت قوة الى مكان الحادث واثناء التحقيق ادعت الزوجة انه هو من قام بالانتحار بعد ان ضربها، واثناء الكشف على الجثة من قبل خبير الادلة لاحظ وجود الرصاصة بمنطقة الظهر".واشار المصدر " اثناء مواجهة الزوجة بالحقيقة اعترفت صراحة بقيامها بالقتل بحجة الدفاع عن النفس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد.. خلاف عائلي يودي بحياة الزوج واصابة الزوجة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد.. خلاف عائلي يودي بحياة الزوج واصابة الزوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).