سلفية عرقية - عبدالله عطية شناوة

2021/05/20 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة ينمو في مجتمعاتنا باستمرار حجم أوساط تتطلع وتطالب بأن تنفض مجتمعاتنا عنها سبات القرون، وتحدّث منظومتها الفكرية والقيمية، وتلحق بالعالم المتقدم فيما يتعلق بحرية الفكر وحقوق الأنسان.



لكن الغريب أن بينها، وسط يحمل، دون أن ينتبه، تصورات، ويروج لدعوات تتناقض مع جوهر بناء، مثل هذا المجتمع المرتجى,فجوهر التقدم في المجتمعات المعاصرة يتمثل في مبدأ المواطنة الذي يسمو على الأنتماءات الفرعية أثنية أو ......





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