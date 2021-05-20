استغلال النساء في الزراعة الرأسمالية ونضالهن- مقابلة مع عتيقة الفزازي - المناضل-ة

2021/05/20 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة عتيقة الفيزازي مناضلة بالقطاع الفلاحي، خبرت الاستغلال كما تمرست واشتد عودها في مواجهته.



خاضت تجربة اعتصام مديد، بصمود، بعد تعرضها للطرد من العمل ولخيانة قادة نقابيين زائفين.



تحملت مسؤوليات عديدة بهياكل نقابة عمال وعاملات الزراعة.



انتخبت يوم 4 أبريل 2021 عضوة بالمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للفلاحة، المنضوية تحت لواء فيدرالية النقابات الديمقراطية.



التقتها جريدة المناضل-ة لتنوير قرائها وقارءا ......





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