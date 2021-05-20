نظرة تحليلية مبسطة لاحتجاجات كولومبيا 2021 - مصطفى عبد الغني

2021/05/20 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_عبد_الغني بقلم كولومبيانا إنديجنادا المترجم ترجمة مصطفى عبد الغني“إنهم يوجهون أسلحتهم إلى عيوننا لأننا أدركنا حقيقة ما يحدث”.تشهد كولومبيا مؤخرًا مظاهرات حاشدة معارضة للحكومة.



وانتشرت مشاهد عدة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهِر وحشية قوات الشرطة والجيش ضد المتظاهرين المدنيين مما يثير التساؤل عن السبب الذي دفع الكولومبيون للخروج إلى الشوارع في ظل الموجة الثالثة من جائحة كورونا؟ سنحاول في ......





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