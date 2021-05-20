2021/05/20 | 16:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارزاني ومحافظ الديوانية يؤكدان على العلاقات التاريخية بين الاقليم والمحافظات الجنوبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/20 | 16:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني ومحافظ الديوانية يؤكدان على العلاقات التاريخية بين الاقليم والمحافظات الجنوبية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني ومحافظ الديوانية يؤكدان على العلاقات التاريخية بين الاقليم والمحافظات الجنوبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).