مسرور البارزاني وبلاسخارت يؤكدان أهمية حل القضايا على أساس الدستور

2021/05/20 | 16:09 - المصدر: قناة التغيير

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بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت تطورات الأوضاع في العراق والقضايا العالقة بين بغداد واربيل .

وشدد الجانبان على ضرورة حل جميع القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان على أساس الدستور ومواجهة التحديات السياسية والأمنية في العراق وتأكيد دور الأمم المتحدة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة وسبل مواجهة تهديدات تنظيم داعش.

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