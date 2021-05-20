العبادي يطالب بتوفير الامن للناخبين والمرشحين كشرط أساس لانتخابات نزيهة

2021/05/20 | 16:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي بتوفير الامن للناخبين والمرشحين كشرط أساس لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة.

وقال العبادي في بيان إن الأجهزة المختصة مطالبة بالكشف عن المتورطين باغتيال الناشطين المدنيين وأصحاب الرأي والإعلاميين ووضع حد للجرائم السياسية، مشيرا الى أن الائتلاف بصدد تفعيل المساءلات البرلمانية بالتعاون مع باقي قوى الدولة للكشف عن طبيعة الجرائم السياسية والجهات التي تقف وراء الاغتيالات والوقوف على أسباب تراجع الامن الانتخابي والمجتمعي.

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