2021/05/20 | 16:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية الدفاع المدني العاصمة، اليوم الخميس، اخماد حريق اندلع في منطقة الشورجة وسط العاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان، إن “فرق الدفاع المدني سيطرت على نيران اشتعلت داخل خان قديم في منطقة الشورجة خلف عمارة الضمان ومنعت امتداد ألسنتها الى الابنية التجارية المجاورة بوقت قياس حال دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرق الدفاع المدني تخمد حريقا في وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرق الدفاع المدني تخمد حريقا في وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).