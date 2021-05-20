2021/05/20 | 16:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي: استقرار اعداد الاصابات والوفيات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي: استقرار اعداد الاصابات والوفيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).