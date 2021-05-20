التصعيد في غزة ليس بسبب فشل الاتفاقيات الإبراهيمية

2021/05/20 | 16:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ بداية الانتخابات الأميركية وكان التخوف هو الانقسام الكبير بين الحزبين سيؤدي إلى سياسة خارجية مضطربة، مما يؤدي إلى عواقب خطيرة وكارثية خاصة عندما يتعلق الأمر بمنطقة غير آمنة ومستقرة مثل الشرق الأوسط.

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