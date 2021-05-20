2021/05/20 | 16:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعا رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية شيروان الدوبرداني، اليوم الخميس، الى ضرورة عقد جلسة لمجلس النواب لإجراء تعديل على قانون انتخابات مجلس النواب والاعتماد على بطاقات البايومترية في الانتخابات القادمة وذلك لمنع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب التزوير..



نائب يدعو لعقد جلسة برلمانية لتعديل قانون الانتخابات المركز الخبري الوطني.

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