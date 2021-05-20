خبير بايولوجي: امكانية المزج بين لقاحين مضادين لكورونا

2021/05/20 | 16:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد خبير في المجال البايولوجي والفايروسات البيئية، امكانية المزج بين لقاحين مضادين لفايروس كورونا، مبينا ان دراسات مستفيضة تجرى في الوقت الراهن حول هذه المسألة.

وقال الدكتور حدير معتز محي الخبير بالشأن البايولوجي والفايروسات البيئية في تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الخميس: ان دراستان بريطانية واسبانية تحدثتا حول المزج بين لقاحي فايزر واسترازينيكا، مبينا ان الدراسة شملت اخذ عينات من بعض الاشخاص الملقحين من لقاح فايزر واسترازنيكا بشكل مختلط، اي انه تم تطعيمهم بجرعة ثانية مختلفة للجرعة الاولى، مضيفا بالقول: تم تطعيم الاشخاص بجرعة ثانية من لقاح فايزر بعد ان تم تطعيمهم بجرعة اولى من لقاح استرازينيكا وبالعكس".

واضاف محي: ان النتائج اظهرت اعراض خفيفة ومتوسطة لدى الاشخاص الملقحين بهذا الشكل، مؤكدا ان المسألة لا تزال دراسة ومن الممكن ان تعتمد في المستقبل، على حد تعبيره.

وحول التطعيم بلقاحات كورونا في العراق، بيّن الخبير البايولوجي، ان العراق لم يصل الى عدد الجرعات الكافية لحد الآن، منوها ان الاعداد المعلنة للتطعيم في الموقف الوبائي هي للجرعات الاولى، مردفا ان تأثير التطعيم سيكون ايجابي بعد تلقي المواطنين الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا.

وتابع، ان هنالك دول ستحقق المناعة المجتمعية في القريب المقبل، مشيرا الى دولة الامارات التي ستحقق هذا لهدف بعد نحو 50 يوميا، منوها الى ان بعض الدول ستطعم مواطنيها من الحاملين للامراض المزمنة والمسنين بجرعة اضافية ثالثة من لقاح كورونا نوع سينوفارم لزيادة الاجسام المضادة والمناعة في جسد مواطنيها.

PUKmedia هاميار علي

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