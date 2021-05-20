الصحة العراقية تصدر تحذيرا جديدا بشأن جائحة كورونا

2021/05/20 | 16:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حذرت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، ان ارتفاع درجات الحرارة لايمكنها الحد من فيروس كورونا، مشيرة الى توخي الحذر من موجة الحر القادمة الى العراق.

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي للوزارة ربى فلاح في تصريح لـNRT اليوم، (20 ايار 2021) ، ان "ارتفاع درجات الحرارة سيشكل خطورة على المواطنين"، داعية الى "استخدام المستحضرات الواقية للشمس وشرب كميات كبيرة من الماء والسوائل لمعادلة لدرجات حرارة الجسم والابتعاد عن اشعة الشمس المباشرة والاماكن المغلقة تجنبا لحالات الاختناق".

واضافت، انه "لايمكن القول بأن ارتفاع درجات الحرارة ستقتل الوباء المنتشر"، مبينة ان "العام الماضي توقعنا انتهاء الفيروس بعد ارتفاع درجات الحرارة، لكن حصل العكس بإنتشار الوباء في فصلي الصيف والشتاء".

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