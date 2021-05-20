قائممقام قلعة سكر يوضح لـNRT بشأن حرق محاصيل زراعية في القضاء

2021/05/20 | 16:40 - المصدر: NRT عربية

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نفى قائممقام قلعة سكر في ذي قار، كاظم الطوكي، الخميس، قيام جهات مجهولة بإحراق اراضية زراعية داخل القضاء.

وقال الطوكي في تصريح لـNRT عربية، اليوم (20 آيار 2021) انه "ما اشيع عن وجود حرائق لاراضي زراعية داخل القضاء غير صحيح"، مبينا ان "المزارعين يقومون بحرق الاراضي الزراعية بعد حصادها للقضاء على النباتات الضارة".

وتداولت وسائل اعلام محلية انباء مفادها قيام عناصر مجهولة بحرق محاصيل زراعية في قرية العكيل بقضاء قلعة سكر التابع لمحافظة ذي قار .

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