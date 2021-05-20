لمعالجة الامراض السرطانية.. العتبة الحسينية تعلن موعد افتتاح أكبر مشروع من نوعه في العراق

2021/05/20 | 16:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة الحسينية المقدسة،

الخميس، عن موعد افتتاح مشروع مؤسسة

وارث لمعالجة الاورام السرطانية في

محافظة كربلاء.

وقال رئيس قسم المشاريع الاستراتيجية

المهندس محمد ضياء الدين، إن "العمل

متواصل في مشر

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