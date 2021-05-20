لبحث تنفيذ الموازنة.. وفد حكومة الاقليم يزور بغداد مطلع الاسبوع المقبل

2021/05/20 | 16:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- اربيل

افاد مصدر مسؤول في حكومة الاقليم، اليوم الخميس، بوجود تحضيرات لزيارة وفد من حكومة اقليم كردستان الى بغداد مطلع الاسبوع المقبل برئاسة وزير مالية الاقليم ويضم عدداً من الوزراء لبحث الية تنفيذ بنود الموازنة.

وذكر المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "حكومة اقليم كردستان تجري التحضيرات لأعداد وفد لزيارة العاصمة بغداد مطلع الاسبوع المقبل"، مبينا ان "الوفد برئاسة وزير مالية الاقليم اوات شيخ جناب ويضم عدداً من الوزراء والقيادات الكردية".

واضاف ان "الغرض من الزيارة بحث الية تنفيذ بنود الموازنة والاتفاق الذي جرى بشأنها وتسليم نفط الاقليم وفق ما اقر في الموازنة الى الحكومة المركزية".

وكان عضو برلمان إقليم كردستان عثمان كريم اكد، الاثنين الماضي، أن وفدا كرديا سيصل إلى بغداد قريبا لبحث آخر المستجدات الفنية بشأن اتفاق الموازنة.

واعلنت اللجنة المالية النيابية، أن الوفد الكردي الذي سيزور بغداد قريبا سينهي الخلاف الفني بين بغداد واربيل بشان اسعار النفط.

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