2021/05/20 | 16:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني تخمد حريق كبير في منطقة الشورجة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني تخمد حريق كبير في منطقة الشورجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).