2021/05/20 | 16:56 - المصدر: عين العراق

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الخميس 20 مايو 2021 | 04:56 مساءً | عدد القراءات : 1

دخول 31 صهريجا محملا بالاوكسجين الى العراق

اعلنت هيئة الكمارك، الخميس، تسهيل دخول (٣١) صهريجا محملا بمادة الأوكسجين الطبي عبر مركز كمرك سفوان الحدودي الى العراق.

وذكرت الهيئة في بيانان"موظفي مركز كمرك سفوان الحدودي، قاموا بتسهيل دخول (٣١) صهريج محمل بمادة الأوكسجين الطبي خلال الفترة من ٢٠٢١/٥/١٢ و لغاية ٢٠٢١/٥/٢٠".

واضافت، ان"ذلك تم بعد اكمال جميع إلاجراءات الكمركية لرفد القطاع الصحي ضمن حملة مواجهة جائحة كورونا"

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