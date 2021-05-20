وزارة الصحة تعلن استعداد مؤسساتها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

2021/05/20 | 17:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت زارة الصحة العراقية استعدادها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين ومعالجتهم.

وأعربت الوزارة في بيان عن استعداد المؤسسات الصحية التابعة لها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، حيث قال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر إنَّ العراق وقف مع جميع أشقائه وأخوانه في الإنسانية في كلّ الأزمات السابقة، مضيفا انوزارة الصحة أرسلت سابقاً وفوداً لممارسة العمل الطبي في فلسطين وغيرها، وقامت الان بتهيئة فِرَق طبية خاصة لإرسالهم إلى فلسطين أو إلى أيّ مكانٍ آخر لتقديم مختلف الخدمات الطبية.

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