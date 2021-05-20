أعلنت زارة الصحة العراقية استعدادها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين ومعالجتهم.
وأعربت الوزارة في بيان عن استعداد المؤسسات الصحية التابعة لها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، حيث قال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر إنَّ العراق وقف مع جميع أشقائه وأخوانه في الإنسانية في كلّ الأزمات السابقة، مضيفا انوزارة الصحة أرسلت سابقاً وفوداً لممارسة العمل الطبي في فلسطين وغيرها، وقامت الان بتهيئة فِرَق طبية خاصة لإرسالهم إلى فلسطين أو إلى أيّ مكانٍ آخر لتقديم مختلف الخدمات الطبية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة تعلن استعداد مؤسساتها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة تعلن استعداد مؤسساتها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).