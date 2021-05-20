ميركل تدعم اجراء اتصالات غير مباشرة مع حركة حماس

2021/05/20 | 17:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل انها تؤيد إجراء اتصالات غير مباشرة مع حركة حماس لأن ذلك أمر ضروري للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل.

وأوضحت ميركل في تصريح ان من غير الممكن التوصل الى وقف لإطلاق النار من دون اشراك حركة حماس بطريقة أو بأخرى في الاتصالات حول الموضوع، مضيفة ان مصر ودولا عربية أخرى تفعل الامر نفسه، في حين جددت المستشارة الألمانية تأكيدها حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

وفي السياق ذاته، أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس فور وصوله إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، عن تضامن بلاده غير المشروط في حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها على حد تعبيره، بما في ذلك الحق في مهاجمة البنية التحتية التي يمكن أن تنطلق منها الهجمات في المستقبل، داعيا في الوقت ذاته اسرائيل وحركة حماس الى وقف إطلاق النار.

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