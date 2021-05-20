جميع أصحاب محلات المخضرات والمواد الغذائية والصيدليات والشعب يشكون ارتفاع سعر الدولار - فلاح أمين الرهيمي

2021/05/20 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي كل من تلقاه يشكو دهره ---- ليت عمري هذه الدنيا لمن !!؟؟الدولة مؤسسة خدمية للشعب ومن واجبها ومسؤوليتها وعملها ليس مجاناً أو تطوعياً وإنما لقاء مبلغ من المال يطلق عليه (الراتب) وإذا كانت أعمال وتصرفات الدولة تسبب أضرار وتجويع للشعب لماذا تكلف نفسها في استلام مسؤولية الدولة وتتحمل وزر وإهمال عملها ؟ صحيح أن السيد الكاظمي ورث من حكومة عبد المهدي خزينة خاوية إلا أن ارتفاع أسعار النفط جعلت الدولة تس ......





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