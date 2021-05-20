إسرائيل الدور إسرائيل الدولة - جعفر المظفر

2021/05/20 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جعفر_المظفر كان الرئيس التونسي أبو رقيبة قد دعا فور صدور قرار تقسيم (1947) إلى القبول به, أي القبول بحل الدولتين وكذلك فعل الشيوعين العرب الذين إسترشدوا بقرار مركزهم الأممي في موسكو.



أما أباؤنا الثوريون العقائديون القوميون فقد أصروا على ضرورة إعادة فلسطين كلها من النهر إلى البحر, وحتى إلى إلقاء اليهود في البحر, ثم أصروا على إعتبار المرحوم أبو رقيبة خائنا من الدرجة الأولى, وإعتبار الشيوعيين أخوة أشقاء لليهود ......





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