تمديد حظر التنقل بين إقليم كوردستان وايران

2021/05/20 | 17:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت السلطات الإيرانية تمديد حظر السفر عبر المنافذ الحدودية بينها وبين إقليم كوردستان لأسبوعين.

وقال نائب محافظ "سنة" إبراهيم زراعي في تصريح صحفي نقلته وسائل اعلام ايرانية اليوم الخميس: "للحد من زيادة معدل الإصابات بفيروس كورونا تقرر تمديد حظر حركة المسافرين في المنافذ الحدودية بين إيران وإقليم كوردستان لغاية الخامس من شهر حزيران المقبل".

وكانت إيران ومنذ نهاية شهر شباط الماضي عمدت ولمرات عدة على حظر حركة المسافرين مع الاقليم في المعابر الحدودية البرية فيما استثنت حاملي تأشيرة الدخول للعلاج، والطلبة، ولكن سُمح للمسافرين قصد إيران جوا.

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