مؤسسة كركوك للثقافة والفنون تشارك نشاطات مهرجان المسرح الشبابي

2021/05/20 | 17:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت مؤوسسة كركوك للثقافة والفنون ان تشارك مهرجان المسرح الشبابي الخامس الذي من المزمع اقامته في النجف الاشرف للفترة من 8 - 11/6/2021.

وقال الفنان سردار زه نگنة رئيس المؤوسسة لـ PUKmedia يزيدنا فخرا ونحن في مؤسسة كركوك للثقافة والفنون ان نشارك بجزء قليل ضمن نشاطات مهرجان المسرح الشبابي الخامس في النجف الاشرف ونتحمل تكاليف صنع دروع الاعمال العشرة المشاركة مع دروع الفائزين ، متمنيا التوفيق لادارة المهرجان ومباركا الاعمال المشاركة .

يذكر ان نقابة الفنانين العراقيين فرع كركوك تشارك ايضا في المهرجان المسرح الشبابي الدورة الخامسة في محافظة النجف الأشرف بمسرحية مونودراما (المثابرة) للمخرج قاسم غمگين.

PUKmedia / كركوك/ رزكار شواني

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