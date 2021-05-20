إيران تقرر تمديد حظر السفر مع العراق

2021/05/20 | 17:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صورة ارشيفية

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أعلنت السلطات الإيرانية، الخميس، تمديد حظر السفر مع إقليم كوردستان لغاية الخامس من شهر حزيران المقبل، عازية ذلك إلى الحد من زيادة إصابات كورونا.

وذكر نائب محافظ "سنة" في إيران إبراهيم زراعي في تصريح صحفي اليوم، (20 ايار 2021)، انه "للحد من زيادة معدل الإصابات بفيروس كورونا تقرر تمديد حظر حركة المسافرين في المنافذ الحدودية بين إيران والإقليم لغاية الخامس من شهر حزيران المقبل".

يذكر ان إيران حظرت منذ نهاية شهر شباط الماضي حركة المسافرين مع اقليم كوردستان عبر المعابر الحدودية البرية فيما استثنت حاملي تأشيرة الدخول للعلاج، والطلبة، كما سمحت للمسافرين قصد بلادها جوا.

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