الرئيس صالح: جرائم اغتيال الناشطين والصحفيين لن تمر دون عقاب

2021/05/20 | 17:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس برهم صالح، اليوم الخميس، أن

"جرائم" اغتيال الناشطين والصحفيين لن

تمر دون عقاب، فيما أشار إلى أن تحقيق

الأمن الانتخابي يمثل أولوية قصوى.

وقال خلال استقباله سكرتير الحزب

الشيوعي العراقي رائد

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