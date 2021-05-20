2021/05/20 | 17:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشف تحالف، اليوم الخميس، في تصريح خاص عن عاملين أساسيين لإصرار الحكومة على التعاقد مع شركة سيركو البريطانية المسؤولة عن إدارة ورقابة الأجواء العراقية في مطار بغداد الدولي.وقال عضو التحالف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتح يكشف عن محورين أساسيين لإصرار الحكومة على التعاقد مع شركة سيركو المركز الخبري الوطني.

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