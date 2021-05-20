الاعلام الامني تعلن ضبط منصة لاطلاق الصواريخ واعتدة غربي نينوى

2021/05/20 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

خلية الإعلام الأمني ==============الاستخبارات العسكرية وقوة مساندة تضبط منصة لاطلاق الصواريخ واعتدة غربي نينوى ...................... استنادا الى معلومات دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع اكدت وجود منصة لاطلاق الصواريخ وعبوات وقنابر في" قرى الهلوم وسحل الحمد بقضائيي تلعفر والحضر" وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غربي نينوى، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وقوة مساندة من الفوج الثالث لواء المشاة ٢١ والفوج الثاني لواء المشاة ٧٣ من التحرك على الاهداف وضبط منصة لاطلاق الصواريخ وعشرة قنابر هاون عيار ٦٠ ملم وثلاثة عبوات ناسفة مختلفة الاشكال .في حين قامت مفارز هندسة الفرقة المرافقة للقوة برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة، دون حادث يذكر.==============٢٠ أيار ٢٠٢١

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